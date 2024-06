En direct

19:51 - Quels sont les scénarios de reports pour le vote Nupes à Méry-sur-Oise ? La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Méry-sur-Oise, le binôme Nupes avait en effet cumulé 28,02% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? Lors des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 13,66% à Méry-sur-Oise. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 12,44% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,12% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,38% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total de 32% cette fois.

18:42 - La forte progression de l'extrême droite à Méry-sur-Oise en 5 ans Alors que déduire de cet ensemble de scores ? Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN ont atteint plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà gagné 13 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN termine à près de 28% voire plus à Méry-sur-Oise ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Méry-sur-Oise début juin Regarder quelques jours en arrière peut sembler encore plus avisé au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le résultat qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un marqueur important. 33,32% des voix ont en effet cheminé vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Méry-sur-Oise, face à Raphaël Glucksmann à 13,66% et Valérie Hayer à 13,14%. Le RN a dominé le scrutin avec 1093 électeurs de Méry-sur-Oise.

14:32 - Méry-sur-Oise avait voté Macron lors de l'élection présidentielle C'est incontestablement l'élection suprême qui en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Avec 21,75%, c'est un score décevant qu'avait enregistré Marine Le Pen à Méry-sur-Oise au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La patronne du RN était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 28,01% et 25,08% des votes. Le second round de scrutin ne sera pas plus gagnant pour la cheffe du RN, Emmanuel Macron finissant à 61,25% contre 38,75% pour Le Pen.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le bloc Ensemble la dernière fois A l'échelle locale, le résultat du RN aux élections législatives sera très commenté. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Méry-sur-Oise, comptant 20,01%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 28,97% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Guillaume Vuilletet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au sommet localement.

11:02 - Méry-sur-Oise : élections législatives et dynamiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques de Méry-sur-Oise mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient peser sur les résultats des élections législatives. Dans l'agglomération, 22,33% des résidents sont des enfants, et 3,61% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (86,58%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 2 897 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,90% et d'une population immigrée de 12,25% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Méry-sur-Oise mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,61% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Les élections législatives à Méry-sur-Oise (95540) sont lancées Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des précédentes élections. Début juin, à l'occasion des élections européennes, 49,82% des personnes en capacité de participer à une élection à Méry-sur-Oise avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 52,06% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,31% au premier tour. Au second tour, 56,61% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 23,34% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 29,52% au deuxième tour.