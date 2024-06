Résultat des législatives à Mios : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un résultat aux législatives d'environ 24% à Mios pour le Nouveau Front populaire ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, est électoralement incertain. A l'occasion du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 24,85% des votes dans la localité. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 14,33% à Mios. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche dans la soirée, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 24% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 13 points à Mios Alors que tirer de tous ces chiffres ? Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. On ne peut donc pas exclure que le RN soit tout proche des 40% à Mios ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la piqure de rappel de Bardella à Mios Le résultat de ce 30 juin sera peut-être raccord avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella, s'est arrogée les élections du Parlement européen à Mios. L'extrême droite enregistrait 40,66% des voix, soit 1793 voix dans la ville, contre Raphaël Glucksmann à 14,33% et Valérie Hayer à 12,13%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Mios lors de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La présidentielle avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La leader de l'ancien Front national cumulait déjà 31,38% au 1er round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,25% et 16,84% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 6,21% des suffrages. Au 2e tour de l'élection, c'est encore la cheffe de file de l'ancien FN qui se plaçait en tête à Mios avec 51,63%, devant Emmanuel Macron à 48,37%.

12:32 - Quel résultat à Mios pour le Rassemblement national ce soir ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera le grand sujet localement pour cette législative 2024. Les législatives avaient donné lieu à un puissant score pour le RN à Mios. Dans la commune, partie intégrante de la 8ème circonscription de la Gironde, c'est Laurent Lamara qui s'imposait au premier tour avec 27,73%. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Sophie Panonacle (Ensemble ! - Majorité présidentielle) chez les électeurs avec 51,70%.

11:02 - Mios : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans la commune de Mios, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 9,09% et une densité de population de 65 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 455 euros par an souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 3 766 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,93%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,33%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Mios mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,11% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

09:32 - Les législatives à Mios sont lancées Comment votent ordinairement les citoyens de cette commune ? Au moment des dernières élections européennes, 54,51% des inscrits sur les listes électorales de Mios avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 50,84% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,25% au premier tour et seulement 43,84% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation aux législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.