19:48 - La gauche aussi dans la course à Mons-en-Pévèle pour ces élections législatives 2024 ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant terminée, que décideront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront convaincus par le Front populaire ? Lors des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 12,53% à Mons-en-Pévèle. Mais ce sont 24% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (3,81%), de l'EELV Marie Toussaint (8,61%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,74%). Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 21,61% des suffrages dans la localité.

18:42 - 11 points grattés en 5 ans par le RN à Mons-en-Pévèle Que conclure de cette avalanche de scores ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Mons-en-Pévèle entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 26% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Mons-en-Pévèle dans la moyenne nationale concernant le RN aux européennes Se pencher sur la dernière expérience électorale semble aussi indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, a dominé les élections européennes 2024 à Mons-en-Pévèle. Le mouvement enregistrait 30,94% des voix, soit 284 voix, contre Valérie Hayer à 20,48% et Raphaël Glucksmann à 12,53%.

14:32 - Mons-en-Pévèle avait voté Macron lors de l'élection présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Mons-en-Pévèle lors du premier tour de la présidentielle avec 36,81%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 20,78%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 15,57% et 7,44% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 34,61% contre 65,39%.

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Mons-en-Pévèle Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Mons-en-Pévèle en 2022, lors des élections du Parlement, avec 18,47% au premier tour, contre 31,66% pour Charlotte Parmentier-Lecocq (LREM), Mons-en-Pévèle faisant partie de la 6ème circonscription du Nord. Mons-en-Pévèle se tournera d'ailleurs encore vers Charlotte Parmentier-Lecocq au second tour, finalement à la première place localement avec 63,53%.

11:02 - Dynamique électorale à Mons-en-Pévèle : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Mons-en-Pévèle comme dans toute la France. Avec ses 24,1% de cadres supérieurs pour 2 089 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 145 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,12% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 32,78% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,68%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2890,23 euros/mois, témoignant d'une certaine prospérité. En résumé, Mons-en-Pévèle incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Participation aux élections législatives à Mons-en-Pévèle : un aperçu détaillé L'étude des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Durant les dernières européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 48,23% dans la commune de Mons-en-Pévèle. L'abstention était de 47,15% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,19% au premier tour. Au deuxième tour, 54,95% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Mons-en-Pévèle ? Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 806 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 25,91% étaient restés chez eux, contre une abstention de 26,52% au premier tour.