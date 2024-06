Résultat des législatives à Mont-de-Marsan : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Mont-de-Marsan pour ces élections législatives 2024 ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? La réponse est complexe. Lors du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 25,23% des suffrages dans la commune. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment atteint 20,63% à Mont-de-Marsan début juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 6,71% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,78% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,81% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul de 31% cette fois.

18:42 - 9 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Mont-de-Marsan Difficile de tirer des conclusions de tous ces scores. Mais des indices se dégagent… L'avancée du RN, qui se monte déjà à 9 points à Mont-de-Marsan entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut donc penser que le RN sera pas loin des 20% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 28,22% dans la moyenne nationale pour le RN à Mont-de-Marsan au début du mois Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus logique encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les esprits. Il y a quelques semaines en effet, à Mont-de-Marsan, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a pris la première place, cumulant 28,22% des voix contre Raphaël Glucksmann à 20,63% et Valérie Hayer à 15,85%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Mont-de-Marsan au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement l'élection suprême qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Mont-de-Marsan lors du premier tour de la présidentielle avec 29,22%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 20,09%. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 19,25% et 7,21% des voix. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 37,64% contre 62,36%.

12:32 - Le parti présidentielle s'en sortait bien au premier tour des législatives 2022 à Mont-de-Marsan Analyser le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Au premier tour des élections législatives 2022, Mont-de-Marsan, couverte par la 1ère circonscription des Landes, verra le binôme estampillé LREM l'emporter avec 37,62%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 14,72%. Bis repetita au second tour, le parti laissant encore le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle finir gagnant.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Mont-de-Marsan Les données démographiques et socio-économiques de Mont-de-Marsan révèlent des tendances claires qui pourraient impacter le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,33% et une densité de population de 830 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (24,15%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 10 238 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,03%) et le nombre de résidences HLM (12,24% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Mont-de-Marsan mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,88% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Mont-de-Marsan L'analyse des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre le vote des citoyens de cette agglomération. Début juin, à l'occasion des élections européennes, parmi les 20 519 inscrits sur les listes électorales à Mont-de-Marsan, 51,17% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 51,18% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,14% au premier tour. Au deuxième tour, 47,28% des électeurs ont exercé leur droit de vote. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.