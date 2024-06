En direct

19:48 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Montardon Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui a émergé en 2024. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 25,39% des bulletins dans la localité. Un score à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (15,38% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,74% pour Yannick Jadot, 1,91% pour Fabien Roussel et 2,89% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment atteint 20,3% à Montardon pour les élections continentales. Mais la gauche pourrait faire plus ce dimanche soir, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 29% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La fulgurante évolution du Rassemblement national à Montardon en 5 ans Difficile de prédire ce qui va se passer après cette combinaison hétéroclite de chiffres. Mais quelques grandes directions se dégagent… Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN ont affiché plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà récupéré 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN dépassera les 24% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du Rassemblement national dans la moyenne à Montardon aux européennes Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment qu'il faut aussi analyser avec précision. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Il y a quelques semaines en effet, à Montardon, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, récoltant 26,67% des votes face à Raphaël Glucksmann à 20,3% et Valérie Hayer à 18,23%. Dans le détail, 335 habitants se sont tournés vers elle dans la cité.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Montardon au premier tour de l'élection présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Montardon lors du premier tour de la présidentielle avec 33,33%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 17,59%. Montardon n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec 15,38% et 10,21% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 34,99% contre 65,01%.

12:32 - Quel verdict à Montardon pour Ensemble aux législatives 2024 ? Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent donne des indicateurs clés au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Montardon, cumulant 16,59% des voix sur place, contre 35,63% pour Jean-Paul Mattei (LREM). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Ensemble ! (57,11% contre 42,89% pour le RN). Jean-Paul Mattei remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections législatives à Montardon : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues de Montardon, le scrutin est en cours. Avec ses 2 392 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 186 entreprises, Montardon offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (90,86%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 27,01% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 39,86% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 364,59 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Ainsi, Montardon incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Taux d'abstention lors des dernières élections législatives à Montardon : les enseignements L'observation des élections passées est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. Pendant les européennes du mois de juin 2024, 37,17% des électeurs de Montardon (Pyrénées-Atlantiques) avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 39,45% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,57% au premier tour et seulement 46,55% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Montardon ? En proportion, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c'était presque un record.