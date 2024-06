Résultat des législatives à Montélimar : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Que vont décider les électeurs de gauche à Montélimar ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui s'avance cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Le jour du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait donc terminé en tête avec 24,02% des bulletins dans la localité, où elle était incarnée par Gilles Reynaud. Un chiffre à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 12,83% à Montélimar. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle des Verts ou encore celle du PCF le 9 juin. Autrement dit une somme de 28% sur place.

18:42 - La forte progression du RN à Montélimar en 5 ans Que déduire des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Alors qu'au niveau du pays, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale semble plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN soit à près de 30% à Montélimar ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Montélimar au début du mois Consulter des résultats plus récents semble aussi pertinent au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 4501 électeurs de Montélimar ont en effet choisi la liste RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, emmenée par Jordan Bardella, glanait 33,78% des votes contre Valérie Hayer à 13,62% et Raphaël Glucksmann à 12,83%.

14:32 - En 2022, qui aurait accédé l'Elysée selon les élections de Montélimar ? Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,36% contre 25,87% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 22,1% et 8,57% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 43,92% contre 56,08%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Montélimar Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives2024 sera très analysé. Lors des dernières législatives à Montélimar, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 22,02% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 24,02% pour Gilles Reynaud (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il rassemblait pourtant 55,02% des votes, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (44,98%). C'est donc Lisette Pollet chez les lepénistes qui l'emportait.

11:02 - Démographie et politique à Montélimar, un lien étroit A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Montélimar fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 40 399 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 963 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (72,72%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 3 633 personnes (9,13%) favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 121 € par an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 17,3%, annonçant une situation économique mitigée. À Montélimar, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - La mobilisation des électeurs aux élections législatives à Montélimar L'un des critères principaux du scrutin législatif 2024 sera indéniablement le taux d'abstention à Montélimar. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 57,05% au premier tour. Au second tour, 57,81% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 28,69% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient boudé les urnes. L'abstention était de 31,85% au deuxième tour. Les jeunes manifestent généralement une indifférence pour les élections nationales, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ?