En direct

19:41 - Quel verdict pour le Nouveau Front populaire à l'issue de ces législatives 2024 ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives en 2022, à Montesquieu-Lauragais, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 30,54% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme très proche de la majorité présidentielle par les sondeurs lors de ces élections législatives ? La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment cumulé 16,77% à Montesquieu-Lauragais pour les élections continentales. Mais ce sont 32% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (7,19%), de l'EELV Marie Toussaint (7,19%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,2%).

18:42 - Le Rassemblement national a largement avancé à Montesquieu-Lauragais en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN soit à près de 28% ou plus à Montesquieu-Lauragais ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 30,74% dans la moyenne nationale pour le RN à Montesquieu-Lauragais il y a trois semaines Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral semble aussi sensé au moment d'analyser le scrutin de ces législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Montesquieu-Lauragais, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, a pris la première place, glanant 30,74% des votes contre Raphaël Glucksmann à 16,77% et Valérie Hayer à 10,98%.

14:32 - Montesquieu-Lauragais avait voté Mélenchon lors de la présidentielle 2022 Avec 21,07%, c'est un score trop étriqué qu'avait fait Marine Le Pen à Montesquieu-Lauragais au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du Rassemblement national était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 24,18% et 23% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 57,77% devant Marine Le Pen (42,23%).

12:32 - Que disent les scores des législatives 2022 pour Montesquieu-Lauragais ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un enseignement précieux au moment de l'élection du jour. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Montesquieu-Lauragais, cumulant 20,86% des voix sur place, contre 30,54% pour Alice Assier (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés LFI-PS-PC-EELV avec 49,32% contre 50,68% pour les vainqueurs. Alice Assier conservait donc son avance sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Montesquieu-Lauragais La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Montesquieu-Lauragais déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un taux de chômage de 3,73% et une densité de population de 38 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (13,05%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 470 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (4,78%) met en lumière des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (7,25%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (39,66%), témoigne d'une population instruite à Montesquieu-Lauragais, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Les législatives sont lancées à Montesquieu-Lauragais : scrutin en cours Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des scrutins électoraux passés. A l'occasion des élections européennes de début juin, sur les 799 personnes en âge de voter à Montesquieu-Lauragais, 35,67% étaient restées chez elles. L'abstention était de 35,57% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 40,13% au premier tour. Au second tour, 46,75% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, plus qu'en 2017.