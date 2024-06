Résultat des législatives à Montévrain : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les électeurs de la coalition de gauche convoités Une autre source de doute qui entoure ces élections législatives est celle du vote de gauche après la création du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. Au cours du premier tour des élections des députés en 2022, à Montévrain, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,77% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann a plus récemment cumulé 11,74% à Montévrain pour les élections continentales. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 15,51% de Manon Aubry (LFI), les 4,45% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,55% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme de 31% cette fois.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 10 points à Montévrain Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN se sont élevés à plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale semble plus forte encore. Le parti a en effet déjà avancé de 10 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN termine tout proche des 30% à Montévrain ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du RN dans la moyenne à Montévrain le 9 juin dernier Il y a eu un autre scrutin très récemment dont les résultats sont aussi à observer de près. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Le résultat de la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Montévrain, à 28,61%. Le mouvement nationaliste a alors devancé Manon Aubry à 15,51% et Valérie Hayer à 14,35%.

14:32 - Montévrain avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection du président de la République qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Ce sont Emmanuel Macron avec 31,63% et Jean-Luc Mélenchon avec 23,41% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de l'élection du président de la République à Montévrain. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 18,63%. Et La patronne du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 35,29% contre 64,71%.

12:32 - Des législatives favorables pour le bloc Ensemble la dernière fois Au premier tour des législatives 2022, Montévrain, couverte par la 8ème circonscription de Seine-et-Marne, verra le binôme LREM s'imposer avec 30,17%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 17,24%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! (53,38% contre 46,62% pour le RN). Hadrien Ghomi remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections législatives à Montévrain : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Montévrain, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des législatives. Avec une densité de population de 1896 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,81%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2778,85 euros/mois montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 3 131 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 15,42% et d'une population étrangère de 11,16% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (46,69%), témoigne d'une population instruite à Montévrain, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

09:32 - Leçons à tirer de la participation aux élections législatives à Montévrain Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 14 024 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Pendant les élections européennes du mois de juin 2024, 52,88% des personnes habilitées à participer à une élection à Montévrain avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 54,74% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 59,00% au premier tour et seulement 59,45% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.