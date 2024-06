En direct

19:48 - Le Front populaire, une deuxième Nupes gauche lors de ces législatives 2024 ? La Nupes étant déjà morte, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La liste Glucksmann avait glané 22,93% à Montgiscard il y a quelques jours. Mais ce sont 37% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (6,69%), de l'écologiste Marie Toussaint (7,11%) et enfin de Léon Deffontaine (2,68%). Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Montgiscard, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé également 37,81% des votes dans la commune. Une percée à compléter enfin avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 8 points grappillés en 5 ans par le RN à Montgiscard Que tirer de l'ensemble de ces chiffres ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 22% voire plus à Montgiscard ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Montgiscard il y a trois semaines ? En deux ans, cet équilibre politique a été atomisé, au niveau national comme dans beaucoup de localités. Dans le détail en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a dominé les élections du Parlement européen 2024 à Montgiscard. Ladite liste enregistrait 24,27% des suffrages, devant Raphaël Glucksmann à 22,93% et Valérie Hayer à 14,73%.

14:32 - Le résultat de la présidentielle 2022, un marqueur aussi à Montgiscard La préférence des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans le verdict de l'élection du président de la République. La commune de Montgiscard avait voté pour Marine Le Pen à 15,82% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé cette fois la représentante de l'extrême droite avec respectivement 28,8% et 24,49% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 67,86% devant Marine Le Pen (32,14%).

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Montgiscard Le résultat du plus récent scrutin législatif est un précédent clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Montgiscard, grappillant 14,43% des votes sur place, contre 37,81% pour Alice Assier (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Il en ira de même au second tour, le parti voyant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter.

11:02 - Montgiscard aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel impact auront les électeurs de Montgiscard sur le résultat des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 7,54% peut agir sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 168 habitants/km² et 47,54% de population active, ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 27,75%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (11,93%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,44%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (45,75%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Montgiscard, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

09:32 - Les élections législatives à Montgiscard sont lancées Au cours des dernières années, les 2 649 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. A l'occasion des élections européennes du mois de juin 2024, parmi les 2 026 inscrits sur les listes électorales à Montgiscard, 60,81% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 61,87% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 56,74% au premier tour et seulement 55,43% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 84,1% dans la commune. Le taux de participation était de 80,0% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 580 personnes.