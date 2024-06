Résultat des législatives à Montigny : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Bardella dans sa moyenne nationale à Montigny au début du mois Les résultats de ce 30 juin au soir pourraient encore plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Montigny, à 26,38%. Le mouvement nationaliste doublait alors Valérie Hayer à 17,29% et Raphaël Glucksmann à 16,99%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Montigny au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 16,24% contre 37,97% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 14,95% et 10,28% des suffrages. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 30,69% contre 69,31%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le clan macroniste la dernière fois Le résultat des législatives au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Montigny, obtenant 15,38% des voix sur place, contre 39,38% pour Jean Delalandre (LREM). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette LFI-PS-PC-EELV avec 47,19% contre 52,81% pour les vainqueurs. C'est en revanche Gérard Leseul (LFI-PS-PC-EELV) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - Comprendre l'électorat de Montigny : un regard sur la démographie locale Quel impact auront les habitants de Montigny sur le résultat des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 8,3% et une densité de population de 146 hab par km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,26%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,28%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (4,94%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (46,31%), témoigne d'une population instruite à Montigny, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Montigny À Montigny, l'un des facteurs déterminants du scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 62,38% au premier tour. Au deuxième tour, 56,75% des votants se sont déplacés. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 83,96% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 82,25% au premier tour, ce qui représentait 871 personnes.