Résultat des législatives à Montigny-lès-Cormeilles : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Montigny-lès-Cormeilles, qui va récupérer les électeurs de la Nupes ? La Nupes, qui a été dissoute malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Montigny-lès-Cormeilles, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 37,34% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 47% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 9,61% à Montigny-lès-Cormeilles. Un chiffre qui devrait croître ce 30 juin, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 50% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres à Montigny-lès-Cormeilles avant les législatives Que conclure de cette avalanche de scores ? La progression du RN se montre déjà forte à Montigny-lès-Cormeilles entre le score de Jordan Bardella en 2019 (19,55%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (23,76%), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 23% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un cas particulier pour Montigny-lès-Cormeilles lors des européennes Le résultat de ce 30 juin au soir sera peut-être bien plus rapproché de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Manon Aubry l'a en effet emporté à Montigny-lès-Cormeilles lors des élections européennes 2024, avec 35%. La liste a repoussé le RN de Jordan Bardella aux seconds rôles avec 23,76% des suffrages.

14:32 - Montigny-lès-Cormeilles avait voté Mélenchon au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection suprême est certainement la principale clé pour estimer une préférence politique locale. Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 43,44% et Emmanuel Macron avec 21,84% qui formaient le duo de tête au premier tour de la présidentielle à Montigny-lès-Cormeilles. Marine Le Pen n'arrivait quant à elle à glaner que 16,17%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 68,58% devant Marine Le Pen (31,42%).

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives il y a deux ans à Montigny-lès-Cormeilles ? En 2022, aux législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Montigny-lès-Cormeilles, obtenant 15,24% des suffrages sur place, contre 37,34% pour Carine Pelegrin (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés LFI-PS-PC-EELV (58,12% contre 41,88% pour le RN). Carine Pelegrin remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections législatives à Montigny-lès-Cormeilles : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Montigny-lès-Cormeilles, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de 44% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 14,61%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 456 euros/an souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 4 570 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 15,84% et d'une population immigrée de 22,57% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Montigny-lès-Cormeilles mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,55% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Montigny-lès-Cormeilles Au fil des dernières élections, les 22 720 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Début juin, pendant les élections européennes, 57,13% des personnes en âge de participer à une élection à Montigny-lès-Cormeilles avaient déserté les urnes. L'abstention était de 60,48% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 61,88% au premier tour et seulement 61,77% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Montigny-lès-Cormeilles ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 36,63% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 28,93% au premier tour.