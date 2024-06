Résultat des législatives à Montmacq : l'élection 2024 en direct

11:02 - Élections législatives à Montmacq : impact de la démographie et de l'économie locale

À Montmacq, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les législatives. Avec une densité de population de 147 habitants/km² et 44,69% de population active, ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de chômage à 8,75% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (86,3%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 427 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,7%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,22%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Montmacq mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,32% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.