La Nupes, qui a déjà vécu malgré sa performance lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score se tourner vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? A l'issue du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Montois-la-Montagne, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,82% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste PS-Place publique portée par Glucksmann a plus récemment obtenu 11,25% à Montois-la-Montagne pour les élections continentales. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Autrement dit une somme de 17% sur place.

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 16 points à Montois-la-Montagne

Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui s'élève déjà à 16 points à Montois-la-Montagne entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à environ 40% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.