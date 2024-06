Résultat des législatives à Montreux-Château : l'élection 2024 en direct

Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, a pris place dernièrement qu'il faut aussi étudier avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. 47,74% des voix ont en effet cheminé vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Montreux-Château, devant Valérie Hayer à 12,57% et Raphaël Glucksmann à 9,63%. Le mouvement nationaliste rassemblait ainsi pas moins de 243 électeurs de Montreux-Château.

L'élection à la présidence de la République est certainement la meilleure loupe pour jauger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 31,52% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Montreux-Château. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,85% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,24%. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 8,33% des suffrages. La patronne du RN s'imposait finalement au deuxième round dans la ville avec 55,5%, devant Emmanuel Macron à 44,5%.

Quel portrait faire de Montreux-Château, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 174 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 74 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 657 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (19,5%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 27,78% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 47,83% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 941,53 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. Pour finir, Montreux-Château incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Montreux-Château : la participation en question

À Montreux-Château (90130), la participation sera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,16% au premier tour et seulement 59,93% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Montreux-Château pour les élections législatives ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, 23,78% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 22,35% au premier tour.