En direct

19:52 - À Morlaix, qui va tirer parti du score de la Nupes ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? La réponse est complexe. Aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 24,1% à Morlaix. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 11,63% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 9,83% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,62% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total tournant autour des 47% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés à Morlaix, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 40,63% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les sondages lors de ces élections législatives ?

18:42 - Quel résultat pour le Rassemblement à Morlaix lors des législatives ? Difficile d'avoir les idées claires après cette avalanche de résultats. Mais quelques grandes directions apparaissent… Le Rassemblement national devrait atteindre près de 20% à Morlaix lors du premier tour de ces législatives si la dynamique prévue par les européennes 2024 s'applique localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ un tiers des voix dans le pays, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? La projection est un peu facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - Jordan Bardella battu à Morlaix lors des élections du 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours est révélateur. Quoi que... Le podium des récentes européennes à Morlaix était en effet le suivant : la liste de Valérie Hayer, sur la troisième marche avec 15,56% des bulletins, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 18,03% et enfin la liste de Raphaël Glucksmann avec 24,1%, couronnée dans la commune.

14:32 - Qui a gagné la présidentielle en 2022 à Morlaix ? Point à retenir : le RN avait affiché au premier tour plus de voix aux législatives il y a deux ans à Morlaix que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. La candidate avait accumulé 13,49% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 30,37%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 29,81% et Marine Le Pen avec 13,49%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 26,33% contre 73,67%).

12:32 - Que peuvent enseigner les tendances des législatives 2022 pour Morlaix ? Avec 8,58% à Morlaix, le Rassemblement national avait été distancé par les 40,63% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. A l'issue du second tour, c'est encore Sylvaine Vulpiani qui cumulera le plus de suffrages, avec 53,91% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Morlaix A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Morlaix foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 14 903 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 207 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (38,24%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 555 personnes (3,77%) apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 888 euros par an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,23%, synonyme d'une situation économique instable. Morlaix manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en transition.

09:32 - Morlaix : quel était le niveau de participation aux précédentes législatives ? Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 15 370 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Durant les précédentes européennes, 10 565 personnes en capacité de participer à une élection à Morlaix s'étaient rendues aux urnes (soit 53,21%), à comparer avec un taux de participation de 52,95% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,65% au premier tour et seulement 52,15% au second tour. Au second tour de la présidentielle, sur les 10 423 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 71,55% avaient participé à l'élection. La participation était de 74,26% au premier tour, soit 7 740 personnes.