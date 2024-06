Résultat des législatives à Morvillars : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un 51,61% largement au-dessus de la moyenne nationale pour Bardella à Morvillars le 9 juin dernier Regarder quelques jours en arrière apparaît comme encore plus pertinent au moment de se préparer au scrutin des législatives, le verdict qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. Si on se penche sur le détail, 225 électeurs de Morvillars ont en effet été séduits par le parti lepéniste il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a glané ainsi 51,61% des suffrages contre Valérie Hayer à 12,39% et Marion Maréchal à 5,5%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Morvillars au premier tour de l'élection présidentielle La ville de Morvillars avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel 2022. La leader de l'ancien Front national terminait avec 41% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,36% et 11,59% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 8,82% des suffrages pour sa part. Rebelotte pour la patronne du RN au 2e tour face à Emmanuel Macron avec 59,75%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national en 2022 En 2022 pour les législatives, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Morvillars. C'est en effet Christophe Soustelle qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 32,02% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription du Territoire de Belfort. C'est en revanche Ian Boucard (Les Républicains) qui s'imposait chez les électeurs de Morvillars au second tour, avec 52,75%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Morvillars Les facteurs démographiques et socio-économiques de Morvillars révèlent des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des législatives. Avec une densité de population de 220 habitants par km² et 49,68% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 16,08% pourrait agir sur les attentes des habitants quant aux politiques sur le travail. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (79,53%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 388 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,62%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,98%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Morvillars mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 29,87% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - Elections législatives précédentes à Morvillars : l'impact de l'abstention L'une des grandes inconnues des législatives sera indiscutablement l'abstention à Morvillars (90120). Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,95% au premier tour. Au second tour, 52,47% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Morvillars pour les législatives ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23,69% dans la commune. L'abstention était de 22,41% au deuxième tour.