Résultat des législatives à Moulins-Engilbert : l'élection 2024 en direct

La présidentielle est sans doute la clé pour juger une préférence politique locale. La communauté électorale de Moulins-Engilbert avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République de 2022. La cheffe du Rassemblement national finissait avec 28,85% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,74% et 16,15% des voix. Valérie Pécresse devait se contenter de la quatrième place avec seulement 6,28% des voix pour sa part. Pour le 2e tour de l'élection, c'est aussi la candidate du Rassemblement national qui l'emportait avec 50,43%, devant Emmanuel Macron à 49,57%.

Analyser le dernier scrutin législatif semble plutôt sensé au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Moulins-Engilbert il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 23,34% au premier tour, contre 28,19% pour Patrice Perrot (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Moulins-Engilbert étant partie intégrante de la 2ème circonscription de la Nièvre. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés La République en Marche avec 31,83% contre 37,25% pour les vainqueurs. Patrice Perrot remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Moulins-Engilbert : démographie et socio-économie impactent les législatives

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Moulins-Engilbert comme partout ailleurs. Avec ses 8,12% d'agriculteurs pour 1 384 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 96 entreprises attestent une économie prospère. Dans le village, 11,1% des résidents sont des enfants, et 43,89% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 31,05% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 53,02% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 429,34 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Moulins-Engilbert montre l'attachement des habitants aux valeurs de l'Hexagone.