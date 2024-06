En direct

19:47 - Une prévision de 19% à 22% pour le Front populaire à Moustoir-Ac L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Répondre à cette question est téméraire. La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann avait terminé à 13,31% à Moustoir-Ac il y a quelques jours. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 3,19% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,69% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,11% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total tournant autour des 22% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Moustoir-Ac, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 19,72% des votes dans la localité. Une performance à comparer enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le RN a vigoureusement progressé à Moustoir-Ac Alors que conclure de cet ensemble hétéroclite de scores ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 10 points à Moustoir-Ac entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 25% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score de Bardella dans la moyenne à Moustoir-Ac le 9 juin Cet équilibre politique a déjà fait long feu. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella, l'a emporté aux européennes à Moustoir-Ac. L'extrême droite a convaincu 33,84% des voix, devant Valérie Hayer à 20,11% et Raphaël Glucksmann à 13,31%.

14:32 - Moustoir-Ac avait voté Macron lors de la dernière présidentielle Moustoir-Ac avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 27,09%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 34,43% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 15,05% et 5,08% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 40,34% contre 59,66%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au parti présidentiel il y a deux ans Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera scruté à la loupe au niveau local pour cette élection. Au premier tour des législatives 2022, Moustoir-Ac, couverte par la 3ème circonscription du Morbihan, verra le binôme LREM l'emporter avec 37,16%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 17,74%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Ensemble ! Avec 39,23% contre 60,77% pour les vainqueurs. Nicole Le Peih conservait donc son avance sur place.

11:02 - Moustoir-Ac : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Moustoir-Ac comme partout ailleurs. Avec une population de 1 714 habitants répartis dans 849 logements, cette commune présente une densité de 53 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 92 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 967 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (80,09%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,24% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 42,69% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1222,55 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Moustoir-Ac incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - Participation aux législatives à Moustoir-Ac : un regard approfondi Ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Moustoir-Ac (56500), qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 20,45% des personnes aptes à voter dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 19,72% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,08% au premier tour et seulement 51,55% au second tour. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des ménages est par exemple capable de ramener les citoyens de Moustoir-Ac dans les isoloirs.