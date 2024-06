Résultat des législatives à Moyon Villages : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Moyon Villages lors de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Moyon Villages lors du premier tour de la présidentielle avec 33,55%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 25,06%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,07% et 6,81% des suffrages. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 37,94% contre 62,06%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Moyon Villages ? Le RN ne convainquait pas à Moyon Villages en 2022, lors des élections des députés, avec 13,7% au premier tour, contre 44,17% pour Philippe Gosselin (Les Républicains), Moyon Villages votant pour la 1ère circonscription de la Manche. Moyon Villages optera d'ailleurs encore pour Philippe Gosselin au second tour, finalement à la première place localement avec 68,93%.

11:02 - Moyon Villages : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune de Moyon Villages, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des élections législatives. Avec un taux de chômage de 6,15% et une densité de population de 64 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles détenant au moins une voiture (79,32%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 496 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,56%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,72%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Moyon Villages mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,3% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - C'est l'heure de voter à Moyon Villages : les législatives débutent Comment votent ordinairement les électeurs de cette commune ? Durant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 46,74% au sein de Moyon Villages (Manche). Le taux d'abstention était de 44,9% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,58% au premier tour et seulement 54,3% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Moyon Villages pour les législatives ? Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,04% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux d'abstention de 23,99% au premier tour.