En direct

19:49 - Un bloc de gauche évalué entre 19% et 24% à Mudaison pour ces législatives La coalition de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment séduits par le Nouveau Front populaire ? Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 14,93% à Mudaison. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 4,98% de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,68% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,34% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total tournant autour des 24% sur place. La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Mudaison, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 19,52% des votes dans la commune. Un score à affiner enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,89% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,28% pour Yannick Jadot, 1,76% pour Fabien Roussel et 2,3% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 14 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Mudaison Alors que déduire de l'ensemble de ces données ? Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN dans la localité entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à près de 40% voire plus à Mudaison ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Bardella à 40,8% à Mudaison le 9 juin Le résultat des élections il y a quelques semaines est incontournable. Regarder juste derrière apparaît donc comme d'autant plus logique au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'est imposée en tête des élections du Parlement européen à Mudaison. Le bulletin a séduit 40,8% des suffrages, soit 541 voix dans la ville, contre Raphaël Glucksmann à 14,93% et Valérie Hayer à 11,69%.

14:32 - 29,4% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Mudaison L'inclinaison des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le résultat de l'élection du président de la République. Marine Le Pen a surperformé à Mudaison lors de la présidentielle 2022 avec pas moins de 29,4% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,53% et 16,89% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 8,5% des suffrages pour sa part. Avec 49,07%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,93%.

12:32 - Des législatives positives pour le bloc présidentiel en 2022 Revenir sur le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Mudaison, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 29,18% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 31,41% pour Patrick Vignal (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (59,14%). Patrick Vignal remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Mudaison : démographie, élections et stratégies politiques A mi-chemin des législatives, Mudaison regorge de diversité et d'activités. Avec une population de 2 894 habitants répartis dans 1 299 logements, cette commune présente une densité de 313 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 354 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 730 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (86,76%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 29,24% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 39,48% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 470,57 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour résumer, Mudaison incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Abstention à Mudaison : les leçons des précédentes élections Au cours des dernières années, les 2 926 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Pendant les dernières européennes, parmi les 2 397 inscrits sur les listes électorales à Mudaison, 56,9% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 54,51% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,35% au premier tour. Au deuxième tour, 47,3% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Mudaison cette année ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 2 316 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 79,44% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 83,12% au premier tour, ce qui représentait 1 925 personnes.