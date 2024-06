En direct

19:51 - À Mûrs-Erigné, que vont décider les électeurs de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, reste un mystère. Au cours du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Mûrs-Erigné, le binôme Nupes avait en effet réuni 29,6% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné dans un combat serré avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 19,57% à Mûrs-Erigné. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 37% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (7,25%), de Marie Toussaint (9,05%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,02%).

18:42 - Le Rassemblement national a fortement progressé à Mûrs-Erigné Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Mûrs-Erigné entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 19% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 22,11% pour le RN à Mûrs-Erigné début juin Revenir quelques semaines en arrière semble aussi logique au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste RN dirigée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux européennes 2024 à Mûrs-Erigné, avec 22,11% des voix exprimées (601 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 20,68%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 19,57%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Mûrs-Erigné au premier tour de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. Avec 15,63%, c'est un score trop serré qu'avait obtenu Marine Le Pen à Mûrs-Erigné au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La patronne du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 37,36% et 20,39% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 72,6% devant Marine Le Pen (27,4%).

12:32 - Quel score à Mûrs-Erigné pour Ensemble ce dimanche soir ? Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Mûrs-Erigné en 2022, lors des élections législatives, avec 11,53% au premier tour, contre 41,96% pour Stella Dupont (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Mûrs-Erigné étant partie intégrante de la 2ème circonscription du Maine-et-Loire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés LREM avec 41,76% contre 58,24% pour les vainqueurs. Stella Dupont conservait donc son avance sur place.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Mûrs-Erigné Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Mûrs-Erigné, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 2 689 logements pour 5 935 habitants, la densité de la ville est de 311 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 338 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 488 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (83,38%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,74% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 50,67% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 974,35 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Mûrs-Erigné, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Elections législatives précédentes à Mûrs-Erigné : le niveau de participation Comment ont voté les habitants de cette commune lors des dernières élections ? Lors des européennes du mois de juin 2024, le pourcentage de participation représentait 60,13% au niveau de Mûrs-Erigné (Maine-et-Loire). Le taux de participation était de 56,86% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,93% au premier tour et seulement 53,93% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Mûrs-Erigné cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.