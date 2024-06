En direct

19:50 - Quel verdict pour le Front populaire au terme de ces législatives ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, a des chances d'en attirer une partie. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Nailloux, le binôme Nupes avait en effet obtenu 37,22% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 18,38% à Nailloux. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 8,31% de Manon Aubry (La France insoumise), les 7,39% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,54% de Léon Deffontaine (PCF). Soit une somme de 35% cette fois.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 14 points à Nailloux Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Avec une projection sommaire, on peut donc penser que le RN sera à près de 24% voire plus à Nailloux ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 31,13% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Nailloux aux européennes Le résultat de ce dimanche 30 juin devrait faire écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, a remporté les européennes à Nailloux. Ladite liste a convaincu 31,13% des voix, soit 442 voix dans la ville, face à Raphaël Glucksmann à 18,38% et Valérie Hayer à 12,11%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Nailloux lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection présidentielle. Avec 21%, c'est un trop faible résultat qu'avait obtenu Marine Le Pen à Nailloux au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 24,52% et 24,38% des bulletins exprimés. Le deuxième tour de scrutin laissera sur le carreau la candidate du RN, Emmanuel Macron s'imposant avec 58,27% contre 41,73% pour Le Pen.

12:32 - Les données des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Nailloux ? Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Nailloux, récoltant 16,56% des suffrages sur place, contre 37,22% pour Alice Assier (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette LFI-PS-PC-EELV avec 44,23% contre 55,77% pour les vainqueurs. Alice Assier remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Nailloux et leurs implications électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Nailloux révèlent des tendances claires qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des législatives. Avec une densité de population de 199 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,47%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2503,96 euros/mois montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 263 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (22,54%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,42%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (38,02%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Nailloux, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Législatives passées à Nailloux : retour sur la participation électorale Au cours des élections précédentes, les 4 143 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Début juin, au moment des européennes, le taux d'abstention représentait 43,51% dans la commune de Nailloux. Le taux d'abstention était de 42,51% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,87% au premier tour et seulement 49,84% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Nailloux pour les élections législatives ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 16,21% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 14,24% au premier tour.