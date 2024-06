En direct

19:48 - Un bloc de gauche entre 21% et 27% à Nersac pour ces législatives La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle part va se diriger vers le Nouveau Front populaire ? Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 14,06% à Nersac. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 7,31% de Manon Aubry (LFI), les 5,71% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,94% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme tournant autour des 27% sur place. Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Nersac, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 21,73% des votes dans la commune. Une poussée à comparer enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - La fulgurante progression du RN à Nersac en 5 ans Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après tous ces résultats. Mais quelques lignes directrices se distinguent… Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 12 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Nersac au début du mois ? Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme d'autant plus indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Bardella qui a terminé en tête des élections du Parlement européen 2024 à Nersac, avec 40,57% des bulletins (355 voix) devant la liste portée par Valérie Hayer avec 14,74%, et Raphaël Glucksmann avec 14,06%.

14:32 - 28,37% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Nersac La présidentielle est probablement la clé pour jauger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 28,37% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Nersac. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,08% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,53%. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 6,42% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,61% contre 53,39%.

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Nersac Le nombre d'électeurs glanés par la formation politique de Jordan Bardella au premier tour sera un enjeu pour ces législatives à l'échelle locale. Aux législatives en 2022 à Nersac, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 22,93% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 28,33% pour Thomas Mesnier (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (50,59%). Thomas Mesnier conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections à Nersac : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Nersac, le scrutin est en cours. Avec une population de 2 289 habitants répartis dans 1 274 logements, cette commune présente une densité de 259 hab/km². Ses 135 entreprises démontrent une économie florissante. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (81,16%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,17% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,09%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 23 504 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Nersac, les préoccupations locales, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les législatives démarrent à Nersac : quel sera le taux de participation ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des élections antérieures ? Il y a quelques semaines, durant les précédentes européennes, le taux de participation atteignait 49,65% dans la commune de Nersac, à comparer avec un taux de participation de 49,83% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,5% au premier tour. Au second tour, 45,47% des votants ont exercé leur droit de vote. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017.