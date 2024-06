Résultat des législatives à Niederhaslach : l'élection 2024 en direct

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Niederhaslach

Dans la commune de Niederhaslach, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,09% et une densité de population de 213 habitants par km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (15,32%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 480 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,34%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,9%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Niederhaslach mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,93% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.