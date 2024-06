Résultat des législatives à Niedernai : l'élection 2024 en direct

11:02 - Niedernai : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Niedernai déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec une densité de population de 107 hab par km² et 51,67% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 5,86% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (88,2%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 522 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,08%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (4,71%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Niedernai mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,26% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.