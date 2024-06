En direct

19:50 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter des électeurs de la Nupes à Nogent ? L'autre incertitude de ces élections législatives est celle du poids de la gauche après l'avènement du Front populaire. A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Nogent, le binôme Nupes avait en effet cumulé 13,85% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 6,88% à Nogent. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 2,6% de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,83% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,14% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul de 11% cette fois.

18:42 - L'extrême droite a vigoureusement avancé à Nogent en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau local entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 42% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Nogent début juin ? Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît aussi comme pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Nogent, avec 50,34%, soit 659 voix. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 13,06% et François-Xavier Bellamy à 8,4%.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Nogent ? Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la principale clé pour évaluer une préférence politique locale. La cité de Nogent avait offert un plébiscite à Marine Le Pen à l'issue de l'élection présidentielle de 2022. La leader du RN l'emportait avec 36,11% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,17% et 13,81% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 5,84% des voix. La candidate du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la ville avec 58,68%, devant Emmanuel Macron à 41,32%.

12:32 - Nouvelle offensive pour le RN à Nogent ? Le RN parvenait en première position à Nogent lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de la Haute-Marne, c'est Christophe Bentz qui démarrait en pôle position au premier tour avec 34,49%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 56,16%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,84%.

11:02 - Élections à Nogent : l'impact des caractéristiques démographiques La démographie et le profil socio-économique de Nogent contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec un pourcentage de 28% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,63%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Un salaire moyen mensuel net de 2048,63 euros/mois peut être l'expression de disparités socio-économiques locales. Le nombre de familles monoparentales (15,6%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,93%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Nogent mettent en avant une diversité de qualifications, avec 45,56% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

L'une des clés de ce scrutin législatif sera sans nul doute l'étendue de l'abstention à Nogent (52800). La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des foyers français seraient notamment capables de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Nogent. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 75,64% des personnes aptes à voter dans la localité s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 75,01% au premier tour, soit 1 927 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,82% au premier tour et seulement 48,78% au second tour.