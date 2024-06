Résultat des législatives à Norroy-le-Veneur : l'élection 2024 en direct

15:36 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Norroy-le-Veneur au premier tour de la dernière présidentielle

C'est incontestablement le choix de celui qui va présider la France qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 21,17% contre 31,32% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 17,62% et 9,25% des voix. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 42,34% contre 57,66%.