En direct

19:51 - À Noyant-Villages, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 scruté La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant éclaté, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Au cours du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 15,19% des suffrages dans la commune. Un score à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (12,07% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,98% pour Yannick Jadot, 2,27% pour Fabien Roussel et 1,76% pour Anne Hidalgo). La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment atteint 7,41% à Noyant-Villages pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 15% pour la gauche pour ce premier round dans la commune, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (3,91%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,06%) ou encore de Léon Deffontaine (2,42%).

18:42 - Le Rassemblement national favori à Noyant-Villages pour les législatives ? Difficile de trouver un sens à cette avalanche de résultats. Mais des éléments émergent… Si on extrapole la progression du RN qui se dégage des dernières élections à l'échelle nationale, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN devrait se situer à environ 31% à Noyant-Villages. Une estimation qui semble logique compte tenu des électeurs également grattés par la formation politique dans la commune sur la même période (31,46% pour Jordan Bardella en 2019 et 35,15% le 9 juin dernier), correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:31 - 35,15% pour la liste RN à Noyant-Villages le 9 juin dernier Cette hiérarchie n'est plus forcément valable aujourd'hui. 35,15% des voix ont en effet cheminé vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Noyant-Villages, devant Jean Lassalle à 14,63% et Valérie Hayer à 13,3%. Le mouvement eurosceptique l'a emporté avec pas moins de 711 votants de Noyant-Villages.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Noyant-Villages au premier tour de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. La cité de Noyant-Villages avait offert un plébiscite à Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République 2022. La candidate de l'ancien Front national finissait avec 33,53% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 27,49% et 12,07% des voix. Noyant-Villages n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 5,56% des suffrages pour sa part. En finale de l'élection, c'est de nouveau la numéro 1 du RN qui avait le plus convaincu avec 52,37%, devant Emmanuel Macron à 47,63%.

12:32 - Les données des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Noyant-Villages ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors de ces législatives sera très observé. Il y a deux ans, lors des législatives à Noyant-Villages, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 23,93% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 37,83% pour Anne-Laure Blin (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (71,41%). Anne-Laure Blin s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Noyant-Villages et leurs implications électorales Comment la population de Noyant-Villages peut-elle peser sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 210 hab/km² et 41,62% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 12,98% pourrait agir sur les attentes des électeurs en matière de directives sur le travail. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 562 €/an, sont souvent l'expression d'une pression financière sur les foyers. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,76%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (14,97%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Noyant-Villages mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 44,1% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

09:32 - Abstention à Noyant-Villages : que retenir des précédentes élections ? Le niveau de participation sera indéniablement un critère important de ce scrutin législatif à Noyant-Villages. La flambée des prix qui pèse sur les finances des Français est notamment susceptible faire augmenter la participation à Noyant-Villages. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 73,57% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. La participation était de 74,76% au deuxième tour, soit 3 072 personnes. En comparaison, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,3% au premier tour et seulement 45,95% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Noyant-Villages ? Quel député détrônera Anne-Laure Blin dans la 3ème circonscription du Maine-et-Loire ?