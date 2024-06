En direct

19:51 - Le Nouveau Front populaire, une nouvelle Nupes gauche lors de ces législatives 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui s'avance en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Orchies, le binôme Nupes avait en effet obtenu 21,13% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 10,95% à Orchies pour le tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de l'insoumise Manon Aubry (4,75%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (4,29%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (4,27%) le 9 juin. Soit un cumul de 22% sur place.

18:42 - La fulgurante progression du Rassemblement national à Orchies en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 11 points à Orchies entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 40% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la petite démonstration de Bardella à Orchies Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, a pris place dernièrement qu'il convient d'analyser avec précision. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Il y a quelques semaines en effet, à Orchies, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté, cumulant 42,78% des suffrages devant Valérie Hayer à 13,03% et Raphaël Glucksmann à 10,95%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Orchies lors de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection suprême. Marine Le Pen avait fini première avec 32,63% au 1er tour de l'élection suprême de 2022 à Orchies. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,85% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,15%. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec 5,51% des voix. La cheffe du RN s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 51,36%, devant Emmanuel Macron à 48,64%.

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Orchies Le Rassemblement national réalisait un excellent départ à Orchies lors des législatives 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 6ème circonscription du Nord, c'est Virginie Fenain qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 27,08%. Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble ! - Majorité présidentielle) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 51,38%.

11:02 - Orchies : démographie et socio-économie impactent les élections législatives A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Orchies émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec une population de 8 455 habitants répartis dans 4 121 logements, cette ville présente une densité de 775 habitants/km². Avec 623 entreprises, Orchies se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une automobile (78,91%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 26,58% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,0%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2288,41 euros par mois, jouissant d'une certaine prospérité. En conclusion, à Orchies, les problématiques locales rejoignent celles de la France.

09:32 - Election à Orchies : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Ce 30 juin 2024, lors des législatives à Orchies, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,96% au premier tour. Au second tour, 55,58% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Orchies ? Au premier tour de l'élection présidentielle, 27,49% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 26,84% au second tour. Le désir de changement des habitants est notamment capable de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants d'Orchies.