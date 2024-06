Résultat des législatives à Orsay : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Orsay ? Une autre interrogation qui enveloppe ces législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la Nupes. A l'issue des européennes, la liste Glucksmann a atteint 24,25% à Orsay. Mais ce sont 47% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (11,79%), de Marie Toussaint (11,3%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,74%). La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections du Parlement à Orsay, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 46,3% des votes dans la commune. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné comme très proche de l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ?

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 3 points à Orsay Que retenir de cette masse de chiffres ? Les enquêtes d'opinion imaginent un Rassemblement national entre 30 et 35% des voix dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit une quinzaine de points de plus que son score de 2022. Virtuellement, cette dynamique devrait le porter à 20% à Orsay, soit quinze points de plus également que son score de 2022 à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le mouvement n'a pris ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et les européennes de 2024 notamment. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:31 - Le RN n'a pas fait recette à Orsay lors des élections de juin Le résultat de ce 30 juin sera peut-être raccord avec le verdict établi le 9 juin dernier. C'est Raphaël Glucksmann qui l'a en effet emporté à Orsay lors des récentes élections pour le Parlement européen, avec 24,25% des suffrages. La liste doublait alors celle de Valérie Hayer avec 18,76% dans la cité. Manon Aubry échouait troisième, avec 11,79%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Orsay au premier tour de l'élection présidentielle C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen finissait loin derrière dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne récoltant que 7,87% contre 35,26% pour Emmanuel Macron et 25,13% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui s'imposera avec 81,64% contre 18,36% pour Le Pen au deuxième tour sur place.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Orsay ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Au premier tour des législatives 2022, Orsay, couverte par la 5ème circonscription de l'Essonne, verra le binôme estampillé Nupes s'imposer avec 46,30%, alors que le RN sera derrière à 5,91%. Au deuxième tour, c'est encore Cédric Villani qui va remporter le plus de votes, avec 56,40% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Les enjeux locaux d'Orsay : tour d'horizon démographique La démographie et le contexte socio-économique d'Orsay déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,62% et une densité de population de 2074 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 51,38%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 15,84% et d'une population étrangère de 11,66% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 15,3% à Orsay, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - La participation aux législatives à Orsay L'étude des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette agglomération. Début juin, lors des élections européennes, 11 441 électeurs d'Orsay (Essonne) avaient pris part au vote (soit 63,62%). La participation était de 62,23% il y a cinq ans. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 61,5% au premier tour et seulement 60,82% au deuxième tour. En proportion, au niveau national, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, moins qu'en 2017.