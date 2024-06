Résultat des législatives à Ottrott : l'élection 2024 en direct

11:02 - Comment la composition démographique d'Ottrott façonne les résultats électoraux ?

À Ottrott, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les législatives. Avec un pourcentage de 26% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,42%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (21,72%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 692 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (5,11%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (4,98%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Ottrott mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 14,02% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.