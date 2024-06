En direct

19:46 - Sur qui vont se transférer les électeurs de la Nupes dissoute à Ousse ? La coalition de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien se rassembleront vers le Nouveau Front populaire ? La manne semble importante. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Ousse, le binôme Nupes avait en effet glané 25,53% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment atteint 19,78% à Ousse le 9 juin. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle d'Europe Ecologie et enfin celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un total de 32% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national a largement progressé à Ousse Que tirer des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. On peut donc juger possible (certes imprudemment) que le RN termine à près de 27% voire plus à Ousse ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 28,64% dans la moyenne nationale pour Bardella à Ousse il y a trois semaines Consulter des résultats plus récents peut aussi sembler sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Dans le détail, 236 habitants d'Ousse passés par les urnes se sont en effet tournés vers le parti lepéniste il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella cumulait ainsi 28,64% des votes contre Raphaël Glucksmann à 19,78% et Valérie Hayer à 14,32%.

14:32 - 29,6% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Ousse L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection à la présidence de la République. Performance notable : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. Elle avait engrangé 19,05% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 29,6%, suivi donc de Marine Le Pen avec 19,05% et Jean-Luc Mélenchon avec 18,95%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 39,38% contre 60,62%).

12:32 - Quel résultat à Ousse pour le bloc présidentiel au premier tour ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indicateur précieux au moment des élections qui se jouent. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Ousse, comptant 19,64%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 33,24% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 48,02% contre 51,98% pour les vainqueurs. Jean-Paul Mattei conservait donc son avance sur place.

11:02 - Ousse : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville d'Ousse, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. Avec 32% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 5,9%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (91,29%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 734 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,69%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,1%) indique des défis de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,2% à Ousse, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Election à Ousse : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières élections. Début juin, pendant les élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 39,66% au sein d'Ousse. L'abstention était de 40,92% en 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,71% au premier tour et seulement 46,45% au deuxième tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.