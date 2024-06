En direct

19:48 - Les électeurs de la gauche unie en question La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La liste PS-Place publique de Glucksmann avait terminé à 25,51% à Péchabou pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait faire plus ce 30 juin, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 44% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Péchabou, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 35,36% des votes dans la localité. Quelle part votera pour le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné comme très proche de l'alliance macroniste par les sondeurs ?

18:42 - Rassemblement national : quel résultat à Péchabou à l'issue des législatives ? Difficile de mettre en perspective cet ensemble hétéroclite de résultats. Mais des indices émergent… Si on s'en tient à la progression du RN lors des dernières élections au niveau national, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN devrait s'élever à environ 18% à Péchabou. Un verdict qui semble coller avec les points également gagnés par le parti dans la commune en 5 ans : une hausse de 6 points qui peut encore croître.

15:31 - Péchabou à contre-courant lors des élections européennes Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. C'est Raphaël Glucksmann qui l'a en effet emporté à Péchabou lors des récentes élections européennes, avec 25,51% des bulletins. La liste se plaçait alors devant celle de Valérie Hayer avec 17,65% dans la ville. Jordan Bardella finissait troisième, avec 16,81%.

14:32 - À Péchabou, le résultat de la présidentielle toujours dans les mémoires Dans la ville de Péchabou, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec seulement 12,89%, la patronne du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 35,6% et 21,62% des suffrages. Le second tour de scrutin restera synonyme de défaite pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron terminant à 75,18% contre 24,82% pour Le Pen.

12:32 - Que peuvent montrer les résultats des législatives 2022 pour Péchabou ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation politique de Jordan Bardella au premier tour sera la clé du scrutin pour ces législatives localement, comme dans le reste de la France. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Péchabou en 2022, lors des législatives, avec 10,22% au premier tour, contre 35,36% pour Alice Assier (Nupes), Péchabou faisant partie de la 10ème circonscription de la Haute-Garonne. Pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents et laissant la place à Dominique Faure (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour le leadership localement.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Péchabou Quel portrait faire de Péchabou, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 37,34% de cadres pour 2 399 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Avec 149 entreprises, Péchabou est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (12,88%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 28,13% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 6,55%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 43 010 euros/an, témoignant un certain niveau de prospérité. Finalement, à Péchabou, les spécificités locales se mêlent aux défis français.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Péchabou ? Le niveau d'abstention sera indiscutablement l'un des critères importants des élections législatives 2024 à Péchabou (31320). Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 59,31% au premier tour. Au second tour, 58,94% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Péchabou ? En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 82,1% des personnes en âge de voter dans la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 86,54% au premier tour, ce qui représentait 1 594 personnes. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des foyers français sont en mesure d'impacter la participation à Péchabou.