En direct

19:49 - Quel candidat vont désigner les électeurs de l'ancienne Nupes à Percy-en-Normandie ? Alors que la Nupes avait accumulé les votes lors des dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui s'avance pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 9,05% à Percy-en-Normandie. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin du jour, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 17% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Percy-en-Normandie, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 14,73% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective enfin avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Rassemblement national : quel score à Percy-en-Normandie à l'issue des législatives ? Alors que déduire de tous ces scores ? Si on extrapole la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières européennes au niveau national, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du Rassemblement national pourrait se situer à environ 23% à Percy-en-Normandie. Un calcul qui concorde avec les suffrages également gagnés par le mouvement sur place sur la même période (27,11% pour Jordan Bardella en 2019 et 34,66% le 9 juin dernier), correspondant en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Percy-en-Normandie dans la moyenne nationale concernant Bardella aux européennes Le nom de celui ou celle qui s'est imposé à l'issue des dernières élections il y a quelques jours va résonner encore plus fort dans les mémoires au moment de ces législatives 2024. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections du Parlement européen à Percy-en-Normandie. L'extrême droite a enregistré 34,66% des voix, face à Valérie Hayer à 24,06% et Raphaël Glucksmann à 9,05%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Percy-en-Normandie lors de l'élection présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est certainement la référence pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 26,71% contre 36,68% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 12,87% et 6,62% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 43,39% contre 56,61%.

12:32 - Que peuvent montrer les scores des législatives 2022 pour Percy-en-Normandie ? Il y a deux ans, lors des législatives à Percy-en-Normandie, le RN finissait à la deuxième place, 15,8% des votants ayant voté pour son binôme, contre 50,59% pour Philippe Gosselin (Les Républicains) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains (75,69%). Philippe Gosselin s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Percy-en-Normandie : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville de Percy-en-Normandie, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec 29% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 11,38%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (59,79%) souligne l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Avec ses 11,4% d'agriculteurs pour 2 614 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (9,08%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,17%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Percy-en-Normandie mettent en relief une diversité de qualifications, avec 42,84% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Abstention à Percy-en-Normandie : quelles perspectives pour les élections législatives ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des consultations démocratiques passées. Lors des européennes du mois de juin 2024, 47,57% des personnes aptes à voter à Percy-en-Normandie avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 46,23% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,79% au premier tour. Au second tour, 52,92% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour mémoire, à l'échelle de la France, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au second tour, plus qu'en 2017.