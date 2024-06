Résultat des législatives à Pérouse : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un score du RN dans la moyenne à Pérouse le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus avisé encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. Le résultat de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Pérouse, à 31,65%, soit 157 voix. Le RN doublait alors Valérie Hayer à 18,15% et Raphaël Glucksmann à 11,49%.

14:32 - 29,42% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Pérouse C'est probablement l'élection suprême qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Lors de l'élection à la présidence de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 29,42% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 21,88%. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour au niveau national ne finissait ici qu'avec 21,3% des voix. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 61,22% contre 38,78% pour Le Pen au second tour sur place.

12:32 - Ian Boucard (Les Républicains) devant ses concurrents lors des législatives 2022 à Pérouse Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif semble logique au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Au premier tour des élections législatives 2022, Pérouse, couverte par la 1ère circonscription du Territoire de Belfort, verra le binôme estampillé Les Républicains l'emporter avec 26,42%, alors que le RN sera derrière à 17,08%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Les Républicains (64,42% contre 35,58% pour le RN). Ian Boucard remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Pérouse aux élections législatives À Pérouse, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,83% et une densité de population de 236 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (11,72%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 452 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,86%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,79%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Pérouse mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 23,98% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - C'est l'heure de voter à Pérouse : l'abstention au cœur des préoccupations À Pérouse, quelle abstention aux précédentes législatives ? L'un des critères clés du scrutin législatif sera le taux de participation à Pérouse (90160). L'inflation dans le pays qui plombe le budget des Français pourrait entre autres impacter la participation à Pérouse. Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 887 personnes en âge de voter au sein de la ville, 77,36% avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 80,05% au premier tour, soit 710 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,11% au premier tour et seulement 45,62% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Pérouse ? Quel député détrônera Ian Boucard dans la 1ère circonscription du Territoire de Belfort ?