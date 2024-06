En direct

19:50 - Une fourchette de 22% à 25% pour la gauche à Peyrolles-en-Provence La coalition de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que choisiront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en glaner le Nouveau Front populaire ? A l'issue du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 22,67% des bulletins dans la commune. Une somme à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 10,23% à Peyrolles-en-Provence. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 25% sur place.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 10 points à Peyrolles-en-Provence Difficile d'y voir clair dans tous ces chiffres. Mais des pistes émergent… Alors qu'au niveau national, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà gagné 10 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Peyrolles-en-Provence il y a trois semaines Le résultat de ce dimanche 30 juin devrait faire écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Le 9 juin en effet, à Peyrolles-en-Provence, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, glanant 38,11% des voix face à Valérie Hayer à 12,42% et Manon Aubry à 10,98%. Dans le détail, 816 électeurs se sont tournés vers elle dans la cité.

14:32 - Peyrolles-en-Provence avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection du président de la République. La cité de Peyrolles-en-Provence avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection suprême de 2022 puisque la leader du parti d'extrême droite écrasait le match avec 27,81% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24% et 19,95% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 9,44% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'imposait ensuite au 2e round dans la commune avec 50,34%, devant Emmanuel Macron à 49,66%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant au premier tour Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera un enjeu clé localement pour ces élections de l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national réalisait un puissant départ à Peyrolles-en-Provence lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. C'est en effet Emeline Coch qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 25,76% dans la commune, qui faisait partie de la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône. C'est pourtant Anne-Laurence Petel (La République en Marche) qui s'imposait chez les électeurs de Peyrolles-en-Provence au second tour, avec 52,97%.

11:02 - Dynamique électorale à Peyrolles-en-Provence : une analyse socio-démographique Comment la population de Peyrolles-en-Provence peut-elle impacter les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 12,97% et une densité de population de 142 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (16,81%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 750 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,66%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,02%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Peyrolles-en-Provence mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,01% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Les législatives démarrent à Peyrolles-en-Provence : quel sera le taux d'abstention ? Au fil des dernières années, les 5 298 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des européennes de début juin, le taux d'abstention s'était hissé à 47,38% des inscrits sur les listes électorales de Peyrolles-en-Provence, contre une abstention de 51,49% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 56,83% au premier tour. Au deuxième tour, 59,44% des votants ne se sont pas déplacés. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au second tour, presque un record pour des élections législatives.