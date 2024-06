Résultat des législatives à Pierrelatte : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur quel candidat vont se porter les 22,12% de la Nupes à Pierrelatte ? Une autre question qui accompagne ces législatives est celle du vote de gauche après la construction du Front populaire. A l'issue du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 22,12% des suffrages dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 7,75% à Pierrelatte. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à l'insoumise Manon Aubry (12,94%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (1,5%) et enfin de Léon Deffontaine (2,45%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant encore autour des 22% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national très solide à Pierrelatte pour les législatives Difficile de résumer clairement tous ces scores. Mais quelques lignes directrices apparaissent… La progression du RN semble déjà forte à Pierrelatte entre le score de Jordan Bardella en 2019 (38,29%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (45,47%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN une progression d'environ quinze points comparé aux élections de 2022 en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 42% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une victoire de Bardella à Pierrelatte début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît aussi comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin, le résultat qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui terminait en tête des élections du Parlement européen il y a trois semaines à Pierrelatte, avec 45,47% des bulletins (2241 voix) devant la liste dirigée par Manon Aubry avec 12,94%, elle-même suivie par la liste de Valérie Hayer avec 9,62%.

14:32 - Pierrelatte avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle Performance notable : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un meilleur pointage aux législatives il y a deux ans à Pierrelatte que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle, puisqu'elle avait engrangé 32,52% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant respectivement 22,06% et 19%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 56,51% contre 43,49%).

12:32 - Des élections législatives favorables pour le RN en 2022 Le résultat en faveur du Rassemblement national sera une des clés pour cette législative 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Pierrelatte lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. Dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Drôme, c'est Lisette Pollet qui démarrait en pôle position au premier tour avec 34,31%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 62,35%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,65%.

11:02 - Élections à Pierrelatte : l'impact des caractéristiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Pierrelatte apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 13 799 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 061 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (21,35%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les 1 202 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 334 euros/an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,02%, annonçant une situation économique précaire. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Pierrelatte écrit une nouvelle page de l'histoire française.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Pierrelatte Afin de comprendre le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. Pendant les élections européennes de début juin, parmi les 9 952 personnes en âge de voter à Pierrelatte, 49,05% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 51,67% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 57,51% au premier tour et seulement 55,96% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.