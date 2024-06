Résultat des législatives à Plan-de-Cuques : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Une prévision de 14% à 15% pour le Front populaire à Plan-de-Cuques La Nupes, qui a déjà explosé, va-t-elle voir son résultat basculer vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Plan-de-Cuques, le binôme Nupes avait en effet obtenu 14,39% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment atteint 7,97% à Plan-de-Cuques pour le tour unique des européennes. Mais ce sont 15% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (4,69%), de l'EELV Marie Toussaint (3,31%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,86%).

18:42 - L'extrême droite a lourdement séduit à Plan-de-Cuques en 5 ans Que tirer des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Avec une projection simple, on peut déduire que le RN sera à environ 40% ou plus à Plan-de-Cuques ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Plan-de-Cuques a pris fait et cause pour Jordan Bardella aux européennes Les résultats de ces législatives seront peut-être comparables avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 2888 électeurs de Plan-de-Cuques se sont en effet tournés vers la liste RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a attiré ainsi 51,71% des votes devant Valérie Hayer à 10,04% et Marion Maréchal à 8,29%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Plan-de-Cuques au premier tour de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection à la présidence de la République. Il faut retenir que le RN avait récolté au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Celle-ci avait rassemblé 34,96% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, crédités chacun de 22,46% et 14,87%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 59,63% contre 40,37%).

12:32 - Quel score à Plan-de-Cuques pour le Rassemblement national aux législatives ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un élément clé au moment de l'élection du jour. Au début des élections législatives 2022, le RN réalisait un bon résultat à Plan-de-Cuques. Dans la commune, qui votait pour la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône, c'est José Gonzalez qui arrivait en tête au premier tour avec 35,49%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 71,41%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 28,59%.

11:02 - Plan-de-Cuques et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux La démographie et le profil socio-économique de Plan-de-Cuques façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,29% pourrait agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec 38,95% de population active et une densité de population de 1228 hab/km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (18,53%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 4 569 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (17,66%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,56%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Plan-de-Cuques mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,39% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Participation à Plan-de-Cuques : que retenir des précédentes élections ? Le niveau d'abstention constituera sans aucun doute l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif à Plan-de-Cuques. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,97% au premier tour. Au deuxième tour, 56,6% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. Au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,8% dans l'agglomération, à comparer avec une abstention de 24,24% au premier tour.