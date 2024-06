En direct

19:47 - À Plaudren, qui vont élire les supporters de l'ancienne Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu, va-t-elle voir son résultat aller directement vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? La liste Glucksmann, alliée du PS, avait atteint 12,22% à Plaudren le 9 juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 3,87% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 6,36% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,62% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme tournant autour des 22% sur place. Au cours du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Plaudren, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 20,68% des votes dans la localité. Une percée à compléter enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - L'extrême droite a largement progressé à Plaudren en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 31% à Plaudren ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la piqure de rappel du RN à Plaudren Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'appréhender le scrutin des législatives. C'est en effet la liste RN portée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux européennes il y a trois semaines à Plaudren, avec 36,91% des suffrages devant la liste de Valérie Hayer avec 17,83%, et Raphaël Glucksmann avec 12,22%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Plaudren au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement l'élection suprême qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Plaudren avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 29,52%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 30,84% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 14,88% et 5,35% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 43,26% contre 56,74%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Aux législatives en 2022 à Plaudren, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 23,06% des votants étant convaincus par son binôme, contre 30,83% pour Nicole Le Peih (La République en Marche) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche avec 57,73%. Nicole Le Peih remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Plaudren : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques de Plaudren révèlent des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,6%. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (84,6%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 811 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,88%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,03%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Plaudren mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 26,07% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Plaudren : quel était le taux d'abstention aux précédentes élections législatives ? La participation constituera indéniablement l'une des clés du scrutin législatif 2024 à Plaudren (56420). Les incitations à contrer le RN pourraient potentiellement impacter le pourcentage de participation à Plaudren. Lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 558 personnes en âge de voter au sein de la ville, 18,23% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 19,96% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,01% au premier tour et seulement 54,33% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Plaudren cette année ? Quel député détrônera Nicole Le Peih dans la 3ème circonscription du Morbihan ?