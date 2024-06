En direct

19:47 - À Pont-Hébert, quelles sont les options de reports du score de gauche ? L'union de la gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que décideront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment rassemblés en masse par le Nouveau Front populaire ? Au cours du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 16,91% des votes dans la localité. Lors des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 13,54% à Pont-Hébert. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 21% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La progression éclair du RN à Pont-Hébert Difficile de prédire ce qui va se passer après cette combinaison de chiffres. Mais quelques lignes directrices se dégagent… L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Pont-Hébert entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à près de 24% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,38% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Pont-Hébert le 9 juin Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler également pertinent au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Pont-Hébert, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, a pris la première place, avec 33,38% des votes contre Valérie Hayer à 23,32% et Raphaël Glucksmann à 13,54%.

14:32 - Pont-Hébert avait voté Macron lors de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 25,22% contre 36,48% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 12,22% et 5,2% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 42,5% contre 57,5%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à Pont-Hébert ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national à ces élections législatives2024 sera très instructif. Le RN ratait complètement la première marche à Pont-Hébert en 2022, lors des élections du Parlement, avec 16,51% au premier tour, contre 43,68% pour Philippe Gosselin (Les Républicains), Pont-Hébert faisant partie de la 1ère circonscription de la Manche. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Les Républicains (71,53% contre 28,47% pour le RN). Philippe Gosselin remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Pont-Hébert Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Pont-Hébert, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 1 054 logements pour 1 907 habitants, la densité de la ville est de 114 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 78 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 124 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (79,51%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 43,69% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 999 €/an, la commune est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les obstacles. À Pont-Hébert, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Pont-Hébert : quel était le taux d'abstention aux législatives ? L'un des facteurs forts du scrutin législatif 2024 sera incontestablement le taux de participation à Pont-Hébert (50620). Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 49,64% au premier tour. Au deuxième tour, 49,8% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Pont-Hébert cette année ? En proportion, au niveau national, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 77,5% des électeurs de la ville, à comparer avec une participation de 80,97% au second tour, c'est-à-dire 1 238 personnes.