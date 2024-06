En direct

19:41 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Pontgouin pour ces législatives ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, reste une inconnue. Il y a quelques jours aux européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 8,21% à Pontgouin. Mais on peut en revanche estimer un score de 20% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (3,86%), de l'écologiste Marie Toussaint (7,73%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,66%). La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Pontgouin, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 26,65% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé dans un combat serré avec la majorité dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ?

18:42 - Le Rassemblement national a fortement avancé à Pontgouin en 5 ans Alors que tirer de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Pontgouin entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut déduire que le RN sera tout proche des 30% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du RN à Pontgouin le 9 juin dernier Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il est bon d'étudier avec précision. D'autant que ce séisme est le déclencheur de l'élection qui nous intéresse désormais. C'est en effet la liste RN poussée par Bardella qui s'est arrogée les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Pontgouin, avec 39,13% des électeurs devant la liste portée par Valérie Hayer avec 13,77%, qui avait elle-même devancé la liste de François-Xavier Bellamy avec 8,94%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Pontgouin lors de l'élection présidentielle La présidentielle est sans doute la clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 28,69% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Pontgouin. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 22,99% et Emmanuel Macron troisième avec 22,48%. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 5,7% des voix pour sa part. Au 2e tour, Marine Le Pen avait aussi battu Macron avec 52,59%.

12:32 - Valéria Orfila (Nupes) en pôle position lors des législatives 2022 à Pontgouin Regarder le dernier scrutin législatif fait sens au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Pontgouin, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 25,27% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 26,65% pour Valéria Orfila (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois le premier rang au binôme La République en Marche (50,17%). C'est ainsi Luc Lamirault (La République en Marche) qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Pontgouin Devant le bureau de vote de Pontgouin, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Dotée de 543 logements pour 1 095 habitants, la densité de la ville est de 44 habitants/km². Avec 59 entreprises, Pontgouin se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 18,36% des résidents sont des enfants, et 8,77% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 29,49% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 42,68% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 107,67 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Pontgouin, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Pontgouin : la mobilisation des habitants aux législatives Au cours des scrutins électoraux antérieurs, les 1 414 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. A l'occasion des dernières européennes, parmi les 758 inscrits sur les listes électorales à Pontgouin, 43,4% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 48,54% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,37% au premier tour et seulement 57,46% au deuxième tour. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 21,69% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 22,59% au deuxième tour.