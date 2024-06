Résultat des législatives à Pontivy : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche aussi dans le match à Pontivy pour ces législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, reste un mystère. Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 15,97% à Pontivy. Reste que dans la commune, il faudra aussi assimiler les 5,85% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,24% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,54% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total tournant autour des 27% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Pontivy, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 26,51% des votes dans la localité. Une somme à affiner enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,89% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,58% pour Yannick Jadot, 2,64% pour Fabien Roussel et 1,94% pour Anne Hidalgo).

18:42 - La progression éclair du Rassemblement national à Pontivy en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 11 points à Pontivy entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 20% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Pontivy le 9 juin Un autre scrutin bien plus récent est venu chambouler l'équilibre établi il y a deux ans. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté aux élections européennes 2024 à Pontivy. L'extrême droite a convaincu 28,73% des votes, devant Valérie Hayer à 19,78% et Raphaël Glucksmann à 15,97%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Pontivy au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 20,12% contre 34,39% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 17,89% et 5,75% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 34,44% contre 65,56%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le clan macroniste la dernière fois Revenir sur le scrutin législatif le plus récent apparaît comme une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Pontivy en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 13,64% au premier tour, contre 30,99% pour Nicole Le Peih (Ensemble !), Pontivy votant pour la 3ème circonscription du Morbihan. A l'issue du second tour, c'est encore Nicole Le Peih qui glanera le plus de suffrages, avec 56,99% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Les enjeux locaux de Pontivy : tour d'horizon démographique En pleine campagne électorale législative, Pontivy se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 14 774 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 850 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (73,4%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 1 119 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 874 euros/an, la ville dévoile un taux de chômage de 15,63%, synonyme d'une situation économique mitigée. À Pontivy, les préoccupations locales, tels que le travail, l'écologie et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Retour sur la participation aux élections législatives à Pontivy L'observation des scrutins électoraux antérieurs est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Au moment des précédentes européennes, 9 555 électeurs de Pontivy s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 50,78%). La participation était de 52,8% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 48,88% au premier tour et seulement 48,17% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Pontivy pour les législatives 2024 ? Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 72,84% au sein de la ville. La participation était de 73,15% au premier tour, c'est-à-dire 6 940 personnes.