Résultat des législatives à Pornichet : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Que vont décider les supporters de Glucksmann à Pornichet ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui s'avance pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Aux élections européennes, la liste Glucksmann a obtenu 17,57% à Pornichet. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 26% sur place. Au cours du premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 20,5% des voix dans la localité.

18:42 - L'évolution éclair de l'extrême droite à Pornichet Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En faisant une projection sommaire, on peut conclure que le RN sera à près de 19% voire plus à Pornichet ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Pornichet le 9 juin ? Un autre scrutin bien plus proche est venu chambouler l'équilibre établi il y a deux ans. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Pornichet, avec 23,91%. Le RN doublait alors Valérie Hayer à 22,79% et Raphaël Glucksmann à 17,57%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Pornichet lors de l'élection présidentielle Pornichet avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 15,35%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 38,29% des voix. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 15,21% et 8,3% des suffrages. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 29,12% contre 70,88%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant au premier tour Le RN ne convainquait pas dans la commune de Pornichet en 2022, lors des élections législatives, avec 11,91% au premier tour, contre 26,40% pour Sandrine Josso (LREM), Pornichet étant partie intégrante de la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours inexistant et laissant la place à Sandrine Josso (LREM) pour la première position localement.

11:02 - Pornichet : législatives et dynamiques démographiques A mi-chemin des élections législatives, Pornichet apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 24,39% de cadres supérieurs pour 12 121 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. L'existence de 1 216 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (42,63%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La présence de 181 résidents étrangers contribue à son multiculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, 29,36% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1720,83 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Pornichet, les intérêts locaux, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Pornichet À Pornichet (44380), l'un des critères décisifs des législatives sera le niveau de participation. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 11 054 personnes en âge de voter dans la ville, 21,61% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 21,54% au second tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,97% au premier tour et seulement 46,87% au second tour. Les campagnes pour faire "barrage" au Rassemblement national pourraient en effet renforcer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Pornichet.