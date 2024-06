En direct

19:47 - Quel candidat vont élire les supporters de l'ancienne Nupes à Port-Brillet ? Une autre incertitude de ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 14,36% à Port-Brillet. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry (6,55%), Marie Toussaint (6,73%) ou encore ceux du communiste Léon Deffontaine (2%) le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 28% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Port-Brillet, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 27,94% des votes dans la commune. Un score à affiner enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 10 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Port-Brillet Difficile de tirer des conclusions de cette combinaison de résultats. Mais des pistes apparaissent… L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Port-Brillet entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut penser que le RN sera à près de 30% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 36,18% pour la liste de Jordan Bardella à Port-Brillet le 9 juin Ce qui est sorti des élections il y a quelques semaines est majeur. Se pencher sur la dernière expérience électorale semble donc tout aussi pertinent au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. C'est en effet la liste RN poussée par Jordan Bardella qui terminait en tête des européennes 2024 à Port-Brillet, avec 36,18% des électeurs (199 voix) devant la liste dirigée par Raphaël Glucksmann avec 14,36%, suivie par Valérie Hayer avec 12,73%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Port-Brillet au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du président de la République est sans doute la meilleure loupe pour tenter de dégager une préférence politique locale. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Port-Brillet au cours de la dernière présidentielle avec pas moins de 29,88% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 28,92% et 17,82% des voix. La quatrième place revenait à Yannick Jadot, avec seulement 4,7% des suffrages. Avec 48%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52%.

12:32 - Des législatives positives pour le bloc Ensemble il y a deux ans Les élections législatives 2022 à Port-Brillet ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 23,9% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription de la Mayenne, alors que les candidats Ensemble ! Cumuleront 40,99% des voix. La circonscription avait d'ailleurs élu son député dès le premier round.

11:02 - Port-Brillet : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Port-Brillet, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 805 habitants répartis dans 886 logements, cette commune présente une densité de 226 habitants/km². Ses 71 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 473 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (78,33%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 38,27% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 47,99% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 758,69 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Port-Brillet, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Taux de participation aux élections législatives à Port-Brillet : les chiffres clés Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des scrutins électoraux antérieurs ? Lors des élections européennes du mois de juin 2024, 47% des inscrits sur les listes électorales de Port-Brillet avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 46,82% pour le scrutin de 2019. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 74,54% dans la commune, à comparer avec un taux de participation de 73,68% au premier tour, ce qui représentait 963 personnes. La volonté de changement des habitants pourrait entre autres faire augmenter la participation à Port-Brillet.