Résultat des législatives à Portes-lès-Valence : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Portes-lès-Valence L'union de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives en 2022, à Portes-lès-Valence, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,86% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les sondages ? Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 11,01% à Portes-lès-Valence. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 28% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (10,93%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,4%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (4,73%).

18:42 - Le RN a fortement avancé à Portes-lès-Valence Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Portes-lès-Valence entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 34% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 38,71% pour le Rassemblement national à Portes-lès-Valence au début du mois On ne peut faire l'impasse sur le scrutin qui s'est tenu il y a peu. Le 9 juin en effet, à Portes-lès-Valence, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme tête de file, l'a emporté, récoltant 38,71% des voix contre Valérie Hayer à 11,99% et Raphaël Glucksmann à 11,01%. Dans le détail, 1456 habitants l'ont désignée dans la ville.

14:32 - Le résultat de la présidentielle 2022, un marqueur aussi à Portes-lès-Valence Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. La commune de Portes-lès-Valence avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au moment de l'élection à la présidence de la République 2022. La numéro 1 de l'ancien FN finissait avec 29,4% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,96% et 22,33% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 6,12% des suffrages. Avec 47,85%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,15%.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives il y a deux ans à Portes-lès-Valence ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera le grand sujet au niveau local pour cette élection du Parlement. Il y a deux ans, lors des législatives à Portes-lès-Valence, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 26,75% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 27,86% pour Gilles Reynaud (Nupes) au premier tour. Au second, il s'imposait pourtant avec 52,55% des voix, devant les candidats Nupes (47,45%). C'est ainsi Lisette Pollet chez les frontistes qui arrivait premier au finish.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Portes-lès-Valence Dans la ville de Portes-lès-Valence, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 14,23% et une densité de population de 707 habitants par km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (16,2%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 3 390 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,06%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,6%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Portes-lès-Valence mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,02% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Portes-lès-Valence pour les élections législatives L'analyse des dernières élections est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette agglomération. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 48,24% des votants de Portes-lès-Valence, à comparer avec une abstention de 51,03% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,99% au premier tour. Au second tour, 53,76% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Portes-lès-Valence cette année ? Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 24,04% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 27,15% au deuxième tour.