Résultat des législatives à Pulligny : l'élection 2024 en direct

15:36 - 28,85% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Pulligny La cité de Pulligny avait offert un incontestable avantage à Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2022. La figure du parti d'extrême droite l'emportait avec 28,85% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,37% et 20,45% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 7% des suffrages pour sa part. Avec 46,82%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,18%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Pulligny ? Le score en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection du Parlement, localement, comme dans le reste de la France. Aux législatives en 2022 à Pulligny, le RN se plaçait à la deuxième place, 24,77% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 50,68% pour Dominique Potier (Divers gauche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers gauche (65,43%). Dominique Potier remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Pulligny : une analyse socio-démographique Quel impact auront les habitants de Pulligny sur les résultats des élections législatives ? Le taux de chômage à 6,12% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 127 hab par km² et 46,15% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (82,14%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 445 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,96%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,56%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Pulligny mettent en avant une diversité de qualifications, avec 21,81% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Pulligny La participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues des législatives 2024 à Pulligny. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 47,54% au premier tour et seulement 47,71% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle de la France, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 76,99% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,44% au deuxième tour, ce qui représentait 731 personnes.