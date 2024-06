Résultat des législatives à Puttelange-lès-Thionville : l'élection 2024 en direct

C'est probablement l'élection présidentielle qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. Performance notable : le Rassemblement national avait affiché au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives il y a deux ans à Puttelange-lès-Thionville que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême, puisqu'elle avait rassemblé 25,11% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 29,96%, suivi donc de Marine Le Pen avec 25,11% et Jean-Luc Mélenchon avec 11,67%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 42,89% contre 57,11%).

11:02 - Les enjeux locaux de Puttelange-lès-Thionville : tour d'horizon démographique

Dans les rues de Puttelange-lès-Thionville, les élections sont en cours. Avec ses 1 017 habitants, ce bourg se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 27 entreprises, Puttelange-lès-Thionville est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (85,59%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Avec 180 résidents étrangers, Puttelange-lès-Thionville se classe comme un exemple de multiculturalisme. Dans cette diversité sociale, 48,45% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 565,66 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Puttelange-lès-Thionville, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.