19:47 - Les suffrages de la Nupes en question La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, avance sans garantie. La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann avait terminé à 13,49% à Puyloubier pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait faire plus ce 30 juin, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 28% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Puyloubier, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 24,12% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - La progression foudroyante de l'extrême droite à Puyloubier en 5 ans Difficile d'y voir clair dans tous ces chiffres. Mais quelques grandes directions se distinguent… La progression du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Puyloubier entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera tout proche des 30% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,59% dans la moyenne nationale pour le RN à Puyloubier il y a trois semaines Le résultat de ce dimanche 30 juin fera certainement écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Dans le détail, 259 votants de Puyloubier ont en effet choisi l'extrême droite il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, attirait 33,59% des voix face à Valérie Hayer à 14,4% et Raphaël Glucksmann à 13,49%.

14:32 - 28,77% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Puyloubier Puyloubier avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 22,31%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 28,77% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 20,25% et 10,27% des suffrages. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 44,07% contre 55,93%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le parti présidentiel il y a deux ans Le score en faveur du Rassemblement national sera très observé pour ces élections législatives, localement. Au premier tour des élections législatives 2022, Puyloubier, couverte par la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône, verra le binôme estampillé La République en Marche s'imposer avec 31,47%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 21,32%. Le scénario se répétera au second tour, le parti voyant encore le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle gagner le scrutin.

11:02 - Puyloubier : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives À Puyloubier, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les élections législatives. La répartition par âge peut agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la localité, 15,35% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 27,73% de plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (18,22%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 686 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,57%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,87%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (39,0%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Puyloubier, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Puyloubier : la mobilisation des citoyens aux élections législatives Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des derniers scrutins électoraux. Il y a trois semaines, durant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 36,71% des inscrits sur les listes électorales de Puyloubier (Bouches-du-Rhône), à comparer avec un taux d'abstention de 39,68% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 44,59% au premier tour. Au second tour, 45,72% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Puyloubier ? Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 15,29% des personnes en âge de voter dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 15,77% au second tour.