Résultat des législatives à Quincié-en-Beaujolais : l'élection 2024 en direct

Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore dont les résultats sont aussi à analyser avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. 34,13% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Quincié-en-Beaujolais, contre Valérie Hayer à 21,78% et Raphaël Glucksmann à 9,78%. Le mouvement nationaliste s'est imposé avec 199 électeurs de Quincié-en-Beaujolais.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Quincié-en-Beaujolais au premier tour de la dernière présidentielle

La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Quincié-en-Beaujolais lors du premier tour de la présidentielle avec 35,06%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 21,85%. Quincié-en-Beaujolais n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 11,73% et 9,88% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 38,98% contre 61,02%.