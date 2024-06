Résultat des législatives à Rambouillet : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Rambouillet pour ces élections législatives ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. Pour le premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 23,6% des suffrages dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique menée par Glucksmann a plus récemment atteint 15,6% à Rambouillet pour les élections continentales. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 31% sur place.

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Rambouillet avant les législatives Alors que déduire de cette combinaison de chiffres ? Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières élections à l'échelle nationale, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du Rassemblement national pourrait se situer à environ 19% à Rambouillet. Une estimation qui semble logique compte tenu des points également arrachés par la formation politique dans la ville depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 : une hausse de 4 points qui peut toujours croître.

15:31 - Un avantage de Bardella à Rambouillet le 9 juin Le verdict qui est tombé lors des élections il y a quelques semaines est majeur. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral semble donc plus que jamais évident au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Rambouillet, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée, glanant 19,87% des votes devant Valérie Hayer à 16,94% et Raphaël Glucksmann à 15,6%. Dans le détail, 2223 électeurs se sont tournés vers elle dans la ville.

14:32 - 31,61% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Rambouillet Marine Le Pen n'était ni première ni deuxième dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 échouant à 14,14% contre 31,61% pour Emmanuel Macron et 19,33% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 33,34% contre 66,66%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant au premier tour Le nombre d'électeurs glanés par la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera un enjeu au niveau local pour ces élections des députés 2024. En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Rambouillet, grappillant 11,96% des voix sur place, contre 30,34% pour Aurore Bergé (La République en Marche). Pas de changement au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart et laissant la place à Aurore Bergé (LREM) pour le leadership localement.

11:02 - Élections législatives à Rambouillet : un éclairage démographique A la mi-journée des législatives, Rambouillet regorge de diversité et d'activités. Avec ses 32,38% de cadres pour 26 816 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 2 220 entreprises, Rambouillet se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (72,64%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La présence de 1 789 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Dans cette diversité sociale, 40,71% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1353,68 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. Rambouillet manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en mouvement.

09:32 - La mobilisation des électeurs aux élections législatives à Rambouillet À Rambouillet, l'une des grandes inconnues des élections législatives 2024 sera sans nul doute l'ampleur de la participation. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 56,24% au premier tour et seulement 51,73% au second tour. Quelle sera la participation à Rambouillet pour les législatives 2024 ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 19 021 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 78,85% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 75,31% au second tour, c'est-à-dire 14 319 personnes. Les efforts pour contrer le Rassemblement national seraient par exemple en mesure faire augmenter le pourcentage de participation à Rambouillet.